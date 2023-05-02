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Павлов Андрей Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Андрей
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 343
Источник
Скан
Оригинальная запись
8890. ПАВЛОВЪ, АНДРЕЙ ПАВЛОВЪ, 16 л. К. СПБ. у., В. и с. Ново-Саратовскаго; — СПБ. О. С., 9 Дек. 910, 140, 152¹ и 1 ч. 1655 У., тюр. 6 м., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 22 Дек. 910. | 910 39924 1643 У. | 909 68994 169 М. | 909 14836 172 М. (покуш.).

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