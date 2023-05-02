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Карташев Сергей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карташев
Имя
Сергей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
15 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4198. КАРТАШЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 25 л., Нижнедевицк. у., Пригородной в., д. Лог. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 7 м. 19 д. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 15/Ѵ—24.

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