Лимаск Петр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лимаск
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135293. ЛИМАСКЪ, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ (Якубовъ) (онъ же Лимасъ). Мщ. г. Великихъ-Лукъ, 40 л., рд. въ с. Финьковѣ, Горск. в., Новоржев. у.; — У. Чл. О. С. по Новоржев. у. 10 Іюня 909, 169, 170* и 172 М., тюр. 1 г. Исп. 25 Іюня 909. 905 33138 170 М.
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