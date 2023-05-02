Паранин Яков Харитонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Паранин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Харитонов
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6251. ПАРАНИНЪ, ЯКОВЪ ХАРИТОНОВЪ (онъ же Чубасовъ). Сс.-пос. Краснояр. у., Погорѣльск. в., с. Устюга, 38 л., рд. въ г. СПБ.; — М. С. 4 уч. г. Красноярска, 2, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 20 Дек. 906. І 901 36827 1647 У. и У. о сс. | 99 101389 У. о ОС. І 91 11530 172 М.
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