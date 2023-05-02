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Негодяев Гавриил Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Негодяев
Имя
Гавриил
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
136677. НЕГОДЯЕВЪ, ГАВРІИЛЪ АБРАМОВЪ. К. Слободск. у., Федосѣевск. в., д. Большой-Песчанки, 21 г.; — 3. Н, 4 уч. Слободск. у. 31 Дек. 908, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Окт. 909.

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