Негодяев Гавриил Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Негодяев
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136677. НЕГОДЯЕВЪ, ГАВРІИЛЪ АБРАМОВЪ. К. Слободск. у., Федосѣевск. в., д. Большой-Песчанки, 21 г.; — 3. Н, 4 уч. Слободск. у. 31 Дек. 908, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Окт. 909.
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