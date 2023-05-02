Тюрин Илья Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тюрин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29706. ТЮРИН, ИЛЬЯ АНТОНОВИЧ, 56 л. Гр. Елатомск. у., Полтево-Пеньковск. в.; — Н. С. Сущевско-Мариинск. р. Мариинск. отд. г. Москвы, Самогон., лиш. св. 1 г. Исп. 3 апр. 920.
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