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Овчинников Дмитрий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овчинников
Имя
Дмитрий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
04 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
10249. ОВЧИННИКОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Яранск. у., Сметанинск. в., д. Кочугаевой. Марийск. Облсуд. Ст. ст. 105, 116, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 июня 923.

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