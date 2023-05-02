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Доробиш Болеслав Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Доробиш
Имя
Болеслав
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
132203. ДОРОБИШЪ, БОЛЕСЛАВЪ Яновъ. К. Бендин. у., гм. Влодовице, д. Паркошевице, 18 л.; — Гм. С. 6 окр. Бендин. у. 23 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Окт. 909.

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