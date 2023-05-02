Гилис Францишка Осипова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гилис
- Имя
- Францишка
- Отчество
- Осипова
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49297. ГИЛИСЪ, ФРАНЦИШКА ОСИПОВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Владимірск. у., гм. Шилгале, д. Пуздешре, 37 л.; — Сувалкск. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 3 п. 1666 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1½ г. Исп. 26 Янв. 909. | 902 105393 1655 У. | 99 91543 1649 У. | 97 84035 1647 У. | 95 76607 169 М. | 93 33764 170 М. | 90 78332 169 М. | 90 19285 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.