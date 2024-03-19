Романов Василий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50100. РОМАНОВЪ, ВАСИЛІЙ МИХАЙловъ. К. Тотем. у., Харинск. в., д. Дора, 41 г.; — У. Чл. О. С. по Тотем. у., 2 отд. 1112 Пит. У., тюр. 4 м., но за силою Выс. маниф. 904 К. отъ наказ. освобожд. Исп. 15 Іюня 905.
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