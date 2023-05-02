Ларионов Афанасий Илларионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ларионов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Илларионович
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2334. ЛАРИОНОВ, АФАНАСИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, 31 г. Гр. б. г. Петрограда;—Н. С. Выборгск. р., 1 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 10 февр. 922.
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