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Ларионов Афанасий Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ларионов
Имя
Афанасий
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
10 февраль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
2334. ЛАРИОНОВ, АФАНАСИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, 31 г. Гр. б. г. Петрограда;—Н. С. Выборгск. р., 1 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 10 февр. 922.

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