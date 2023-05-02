Спиридонович Абрам Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Спиридонович
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 341
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10862. СПИРИДОНОВИЧ АБРАМ ПЕТРОВИЧ, 26 л., Новоржевск. у., Бежаницк. в., д. Дмитрово. Псковск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 1½ г. Приг. вступил в закон. силу в октябре 924.
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