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Рушинцев Козьма Сильвестрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рушинцев
Имя
Козьма
Отчество
Сильвестрович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8454. РУШИНЦЕВ КОЗЬМА СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 48 л., б. Екатеринбургск. у., Бруснятск. в., д. Кунора. Б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. ст. 142, 180 п. ≪д≫, лиш. св. 6 л. Исп. 2 ноября 923.

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