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Максунова Агния Иосифовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максунова
Имя
Агния
Отчество
Иосифовна
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8592. МАКСУНОВА АГНИЯ ИОСИФОВНА, 42 л., Иркутск. у., Усско-Лужск. в. и с. Амурск. Губсуд. Ст. 171, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 3 окт. 923.

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