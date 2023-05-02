Финенко Николай Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Финенко
- Имя
- Николай
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 481
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32845. ФинЕНко, Николай Яковлевъ. К. Донецк. окр., в. и сл. Курнаково-Липовской, 36 л.; — Новочеркасск. О. С., 134, 135, 149, 152, 977 и 1 ч. 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 154294, арест. отд. 1 г. Исп. въ Дек. 908. | 96 101454 1655 У. | 92 44496 169 М. | 94 43719 173 М.
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