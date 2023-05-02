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Вовк Алексей Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вовк
Имя
Алексей
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
13857. ВОВК, АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 39 л. Гр. Черниговск. у., Довжицк. в., д. Мохнатина; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. и водтран. Агит. прот. Сов. власти, лиш. св. 2 г. Исп. 4 окт. 920.

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