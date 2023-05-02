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Сидоренков Нил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоренков
Имя
Нил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
27 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 310
Источник
Скан
Оригинальная запись
10630. СИДОРЕНКОВ НИЛ ПАВЛОВИЧ, 32 л., Псковск. у., Серебренск. в., с. Монастырского. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 16, 144, 176, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27/ІІ—24.

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