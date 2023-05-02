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Крохин Иван Трифонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крохин
Имя
Иван
Отчество
Трифонович
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7088. КРОХИН ИВАН ТРИФОНОВИЧ, 44 л., Михайловск. у., Ижеславльск. в. и с. В. Т. Московск. окр. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 3 дек. 923.

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