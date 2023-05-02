Лихачев Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачев Григорий Павлович

Лихачев Григорий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лихачев
Имя
Григорий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8133. ЛИХАЧЕВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ, 16 л., г. Кокчетава, Н. С. 6 уч. Акмолинск. окр. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Исп. 19 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.