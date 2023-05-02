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Ельцов Владимир Викентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ельцов
Имя
Владимир
Отчество
Викентьевич
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4383. ЕЛЬЦОВ ВЛАДИМИР ВИКЕНТЬЕВИЧ, 27 л., Рд в г. Седлецке. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 61, 222, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 ноября 923.

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