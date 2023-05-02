Петров Лаврентий Никаноров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Никаноров
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 319
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106432. ПЕТРОВЪ, ЛАВРЕНТІЙ НИКАНОРОВЪ. К. Казан. г., Спасск. у., в. и с. Базарныхъ Митаковъ, 45 л.; — Пермск. О. С., 149, 977 и 1642 У., арест. отд. 4½ г. Исп. 5 Іюня 909. 903 65611 169 М. | 901 6012 169 М.. ПЕТРОВЪ, МАКАРЪ КАПИТОНОВЪ см. Васильевъ (ѴІІІ кн. 909).
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