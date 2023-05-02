Цехановский Антон
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цехановский
- Имя
- Антон
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 507
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155631. ЦѢХАНОВСКІЙ, АНТОНЪ (онъ же Цѣхановичъ) (безъ отч.). Мщ. г. Гродны, 22 л., рд. въ м. Яловкѣ, Романовск. в., Сокольск. у.; — Гродненск. О. С. 28 Сент. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 23 Нояб. 909. | 908 136385 170¹ М. | 908 9469 1647 У. | 906 67072 172 М.
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