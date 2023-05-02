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Поддубко Василий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поддубко
Имя
Василий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
22 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
10363. Поддубко Василий Григорьевич, 23 л., г. Екатеринослава. В. Т. 19 стр. кор. Ст. 180 а, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 22 мая 926.

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