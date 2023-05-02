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Бургашвили Венедикт Гвачиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бургашвили
Имя
Венедикт
Отчество
Гвачиев
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
45480. БУРГАШВИЛИ, ВЕНЕДИКТЪ ГВАчіевъ. К. Зугдидск. у., с. Хибула, 22 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 149, 1452 и 5 п. 1458 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 20 Мая 905.

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