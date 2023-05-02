Бургашвили Венедикт Гвачиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бургашвили
- Имя
- Венедикт
- Отчество
- Гвачиев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45480. БУРГАШВИЛИ, ВЕНЕДИКТЪ ГВАчіевъ. К. Зугдидск. у., с. Хибула, 22 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 149, 1452 и 5 п. 1458 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 20 Мая 905.
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