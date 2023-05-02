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Александров Август-Людовик Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Август-Людовик
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
17 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
129376. АЛЕКСАНДРОВЪ, АВГУСТЪ-Людовикъ Ефимовъ. Мщ. г. Риги, 27 л.; — М. С. 19 уч. г. Риги, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 3 Сент. счит. ср. съ 17 Авг. 909. | 907 29147 49 М. | 904 94404 170 М. | 906 26411 50 М. | 902 19546 169 М.

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