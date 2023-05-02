Бейгрунт Август Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бейгрунт
- Имя
- Август
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45182. БЕЙГРУНТЪ, АВГУСТЪ КАРЛОВЪ (онъ же Фендау и Фенданъ). Мщ. г. Якобштадта, Фридрихштадтск. у., 25 л., рд. въ м. Ливенгофѣ, Двинск. у.; — Митав. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 1653 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 25 Апр. 905. | 903 36667 170 М. | 92 76091 169 М. | 902 78160 154 М.
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