Абдрахманов Хамидулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдрахманов
- Имя
- Хамидулла
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44627. АБДРАХМАНОВЪ, ХАМИДУЛЛА. К. Бугульмин. у., Стерлитамаковск. в., д. Сююндюковой, 45 л.; — Г. С. г. Бугульмы, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Мая 905.
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