Сидоров Фрол Фролов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоров
- Имя
- Фрол
- Отчество
- Фролов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87539. СИДОРОВЪ, ФРОЛЪ ФРОЛОВЪ, 18 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Мценск. у., Телечинск. в., д. Толубаевой; — Ростов. О. С., 22 Апр. 911, 139, 140, 152, 1611 и 1643 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 16 Мая 911. Сей приг. поглощенъ приг. Новочеркасск. Вр. Воен. С. отъ 19 Марта 911 г. (Воин. У., каторж. раб. безъ срока). | 908 114675 1455 и 1643 У. | 907 28050 170 М.
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