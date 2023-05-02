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Гавенко Антон Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гавенко
Имя
Антон
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
1223. Гавенко Антон Васильевич, 19 л., Грайворонск. у., Борисовск. в. и с. Н. С. 2 уч. Грайворонск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 3/ХІ—26.

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