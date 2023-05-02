Красков Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87152. КРАСКОВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. Дворян. Грайворон. у., 20 л., рд. въ г. Грайворонѣ; — Екатеринослав. О. С., 134, 135, 140, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 25 Окт. 907 г., тюр. 1 г., а съ зач. 2 м. отб. наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 14128, тюр. 10 м. Исп. 16 Мая 908.
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