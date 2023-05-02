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Жиров-Герасимов Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жиров-Герасимов
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4662. ЖИРОВ-ГЕРАСИМОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., Тамбовск. у., Разсказовск. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 3 г. Исп. 19 окт. 923.

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