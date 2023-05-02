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Бондарь Семен Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондарь
Имя
Семен
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
31 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
130214. БОНДАРЬ, СЕМЕНЪ ТРОФИМОВЪ. К. Лохвицк. у., Андріяшевск. в. и с., 24 л.; — Екатеринослав. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 31 Авг. 909. | 907 897 169 М.

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