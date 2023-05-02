Мареха Игнатий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мареха
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33462. МАРЕХА, ИГНАТІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. Мщ. г. Зенькова, 22 л., рд. въ д. Атамановкѣ, Опошнянск. в., Зеньков. у.; — Полтав. О. С. (въ 8 р.), 153 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 30 Марта 905. | 901 83550 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 20146. | 97 11706 169 М.
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