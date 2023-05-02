Уласевич Захар Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уласевич
- Имя
- Захар
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140301. УЛАСЕВИЧЪ, ЗАХАРЪ КОНДРАТЬЕВЪ. К. Тюкалин. у., Оконниковск. в., д. Кабурова, 50 л., рд. Слуцк. у., въ Юзденск. в.; — М. С. 5 уч. Каинск. у., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 15 Окт. 909.
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