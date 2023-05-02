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Уласевич Захар Кондратьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уласевич
Имя
Захар
Отчество
Кондратьев
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
Источник
Скан
Оригинальная запись
140301. УЛАСЕВИЧЪ, ЗАХАРЪ КОНДРАТЬЕВЪ. К. Тюкалин. у., Оконниковск. в., д. Кабурова, 50 л., рд. Слуцк. у., въ Юзденск. в.; — М. С. 5 уч. Каинск. у., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 15 Окт. 909.

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