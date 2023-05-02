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Куликов Василий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Василий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
07 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7535. КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 20 л., Бежецк. у., Скорыневск. в., д. Ваньбино. Н. С. 13 р. г. Твери. Ст. 81в, лиш. св. 1½ г. Исп. 7 июля 923.

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