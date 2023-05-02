Бударов Панфер Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бударов
- Имя
- Панфер
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45447. БУДАРОВЪ, ПАНФЕРЪ ГЕРАСИмовъ. К. Коротояк. у., Новохворостанск. в., с. Давыдовки, 22 л.; — Воронин. О. С., 134, 135 и 1642 У., арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 27 Мая 905.
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