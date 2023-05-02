Тохватуллин Файвулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тохватуллин
- Имя
- Файвулла
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45900. ТОХВАТУЛЛИНЪ, ФАЙВУЛЛА. К. изъ сс.-посел. Тюкалин. у., Баженовск. в., с. Бекишевскаго, 51 г., рд. Мамадышск. у., Тукмышск. в., въ д. Букмышѣ; — М. С 6 уч. Тюкалин. у., 12, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 10 Мая 907. | 86 95081 1655 У. | 79 22760 170 М. | 80 35925 170 М. | 76 44215 1647 У.
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