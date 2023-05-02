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Саввин Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саввин
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
13 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
11331. Саввин Иван Дмитриевич, 18 л., Орловск. г., Елецк. у., Чернавск. в., с. Стегаловки. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 142, 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13 мая 926.

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