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Костыренко Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костыренко
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6765. КОСТЫРЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 31 г., г. Киева, Московск. Губсуд, Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 2½ г. 13 д. и пор. ар. 5 л., Исп. 24 сент. 923.

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