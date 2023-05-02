Колесников Евгений Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колесников
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6241. КОЛЕСНИКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 л., рд. в г. Риге, Московск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. в декабре 923.
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