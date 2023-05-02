Грайцар Янкель Вульфов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грайцар
- Имя
- Янкель
- Отчество
- Вульфов
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31099. ГРАЙЦАРЪ, ЯНКЕЛЬ ВУЛЬФОВЪ. К. Новоминск. у., гм. Луковецъ, д. Ерузаль, 20 л., рд. Луковск. у., въ гм. и д. Мысловъ; — М. С. г. Новоминска (во 2 р.), 170¹ и 172 М., тюр. 1 г. Исп. 14 Февр. 905. | 902 51589 172 М.
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