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Курмаев Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курмаев
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
31 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
16448. КУРМАЕВ, ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 23 л. Гр. Васильсурск. у., Егорьевск. в., с. Каменки; — Н. С. 4 уч. карбата г. Перми. Мошеннич., лиш. св. 1½ г., с зач. 3 м. и 15 д. пр. з. Исп. 31 марта 920.

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