Ковалев Дмитрий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34708. КОВАЛЕВЪ, ДМИТРІЙ ЯКОВЛЕВЪ (онъ же Коваленко). Лиш. ос. пр. изъ к. г. Сумъ, 23 л.; — Сумск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 1 ч. 1 п. 1647, 1655 и 1659¹ У., арест. отд. 3½ г. Исп. 1 Нояб. 907. | 903 56790 1655 У. | 901 12212 1655 У. | 900 33205 1647 У. | 98 49788 170 М. | 98 23203 172 М.
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