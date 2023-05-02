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Чукавин Федот Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чукавин
Имя
Федот
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 356
Источник
Скан
Оригинальная запись
11812. ЧУКАВИН, ФЕДОТ ТИМОФЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Бирск. у., Анишинск. в., пос. Крещенского; — Н. С. 17 уч. Бирск. у. Халатн. отн. к служ. обяз., лиш. св. 1 г. Исп. 25 сент. 920.

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