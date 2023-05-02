Новоселова Татьяна Акимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новоселова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Акимовна
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27254. НОВОСЕЛОВА, ТАТЬЯНА АКИМОВНА, 25 л. Гр. Переяславль-Залесск. у., Хмельниковск. в., д. Михелевой; — Н. С. Хамовническ. р. 1 отд. г. Москвы. Мошеннич., пр. р. 6 м. Исп. 28 апр. 920.
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