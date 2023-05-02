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Кошуба Григорий Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошуба
Имя
Григорий
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
09 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6901. КОШУБА ГРИГОРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 26 л., Амурск. г., с. Ивановки, Амурск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 1 г. 6 м. 28 д. и пор. пр. 5 л., Исп. 9 авг. 923.

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