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Ляпин Иван Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ляпин
Имя
Иван
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
29 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8436. ЛЯПИН ИВАН КИРИЛЛОВИЧ, 49 л., Мышкинск. у., Куреловой в., д. Жеудиминской. Н. С. 1 уч. г. Н.-Новгорода. Ст. ст. 86 ч. 1 и 187, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 марта 923.

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