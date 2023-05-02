Ляпин Иван Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ляпин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8436. ЛЯПИН ИВАН КИРИЛЛОВИЧ, 49 л., Мышкинск. у., Куреловой в., д. Жеудиминской. Н. С. 1 уч. г. Н.-Новгорода. Ст. ст. 86 ч. 1 и 187, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 марта 923.
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