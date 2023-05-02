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Гордеев Прокопий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гордеев
Имя
Прокопий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
1700. Гордеев Прокопий Григорьевич, 19 л., Челябинск. окр., Бродокалмакск. р. и с. Н. С. 15 уч-Челябинск. окр. Ст. 176, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 11/Х—26.

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