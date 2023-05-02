Селухов Дмитрий Поликарпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селухов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Поликарпович
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28593. СЕЛУХОВ, ДМИТРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ, 37 л. Гр. Глазовск. у., Гординск. в., д. Угорской; — Н. С. 4 уч. Глазовск. у. Кража, лиш. св. ½. г., по амн. нак. сокр. на ½. Осужд. 15 окт. 920.
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