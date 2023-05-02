Цыганков Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганков Михаил Тимофеевич

Цыганков Михаил Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыганков
Имя
Михаил
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 382
Источник
Скан
Оригинальная запись
13110. ЦЫГАНКОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ, 22 л., Ачинск. у., Ужурск. в., д. Ягги. В. Т. 18 стр. корп. Ст. ст. 180 п. «е», 3 ч. 208, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10/Х—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close